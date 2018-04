Voor de meerderheid van de Belgen mag abortus uit de strafwet

Abortus staat nog steeds in de Belgische strafwet, maar sinds de abortuswet van 1990 is abortus onder bepaalde voorwaarden legaal. Voorvechters van het recht op abortus willen dat abortus helemáál uit de strafrechtelijke hoek wordt gehaald en als een gewone medische handeling wordt gezien.

Om hun strijd kracht bij te zetten, peilden de Vlaamse en Franstalige vrijzinnige organisaties deMens.nu en Centre d'Action Laïque in samenwerking met de UHasselt en de ULB voor het eerst naar de mening van de Belgen over deze kwestie.

Wat blijkt?

71 % weet niet dat abortus in de Belgische strafwet zit

75 % (evenveel Vlamingen als Franstaligen) vindt dat abortus niet in de strafwet thuishoort

75 % vindt dat abortus als een medische ingreep moet worden gezien

59 % vindt het weigeren van legale abortus een daad van geweld tegen vrouwen

77 % vind dat de eindbeslissing voor abortus bij de vrouw ligt

Gynaecologe Anne Verougstraete, een van de pioniers onder de abortusartsen, is opgetogen: 'Driekwart van de Vlamingen en de Franstaligen vindt dat abortus uit het strafrecht mag. Zelfs onder katholieken is 70 procent van de ondervraagden het daarmee eens, zo blijkt uit de resultaten. Dat is formidabel. Over alle lagen van de bevolking, over alle taalgroepen en over alle levensbeschouwingen heen: iedereen vindt abortus een recht.'