Voedselagentschap (FAVV): 'Onderzoeksresultaten besmette eieren volgen 'zeer binnenkort''

Het federaal voedselagentschap FAVV belooft 'zeer binnenkort' de globale resultaten te publiceren van het lopende onderzoek naar fipronil in eieren. Fipronil is een giftige insecticide die terechtkwam in eieren in België en Nederland. De reactie komt er nadat toxicoloog Jan Tytgat had opgeroepen om de resultaten van de staalnamen bekend te maken.

"Als zij niks te verbergen hebben, hoop ik dat ze de concentraties publiceren", zei Tytgat eerder op de dag aan VTM NIEUWS.

Tytgat vroeg zich af waarom de cijfers niet werden vrijgegeven, terwijl het Voedselagentschap herhaaldelijk had gemeld dat de concentraties fipronil in besmette eieren de alarmgrens niet hadden bereikt. "Ik zou als toxicoloog geruster zijn als ik die concentraties effectief mag zien. Ik weet wat de acute referentiedosissen zijn: hoeveel mag een persoon maximaal binnenkrijgen om niet ziek te worden. Als het FAVV die waarden van alle loten zou geven, zou ik de boodschap kunnen geven om het Voedselagentschap te geloven, of niet", aldus de toxicoloog.

Het FAVV gaat dus uiteindelijk in op het verzoek van Tytgat, zo blijkt. "Er lopen momenteel volop analyseresultaten van geblokkeerde bedrijven binnen", verduidelijkt woordvoerster Katrien Stragier. "We verwachten zeer binnenkort alle resultaten te hebben. Op dat moment zullen we het totale en correcte beeld hebben van de situatie, en de globale resultaten communiceren. We zullen daarbij ook de grootteorde aangeven van de aangetroffen concentraties."

'Onder de limiet'

Stragier verzekert dat de aangetroffen concentraties fipronil in België 'nog altijd onder de zeer strenge Europees afgesproken limiet zitten'. Die limiet gaat uit van een consumptie van 2 eieren per dag.

"Tot nu toe zien we nog altijd geen direct gevaar voor de volksgezondheid." Het FAVV herhaalt tot slot dat het parket alle kansen wil geven in het fraudeonderzoek. "We respecteren daarom ten volle het geheim van het onderzoek. We staan er wel op om maximaal te informeren over de mogelijke impact op de volksgezondheid en geven info vrij zodra dat kan."

Kritiek op de communicatie van het FAVV kwam er ook van politieke zijde. Met name sp.a-voorzitter John Crombez was vrijdagavond scherp voor de communicatie en maakte daarbij de vergelijking met de dioxinecrisis.

Vanthemsche vindt kritiek onterecht

Piet Vanthemsche, gewezen topman van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en voormalig Boerenbond-voorzitter, reageerde op zijn beurt scherp op de kritiek van Crombez. "Uit wat Crombez zegt, spreekt eigenlijk een fundamenteel wantrouwen ten overstaan van onze ambtenarij en dat vind ik niet oké", zei Vanthemsche zaterdagochtend in het VRT-radioprogramma 'Bonus'.

Vanthemsche begrijpt dat de situatie voor de consument verwarrend kan zijn, maar hij wijst op het spanningsveld waarin het FAVV moet werken. Zo moet het Voedselagentschap enerzijds de consument informeren en beschermen, maar moet het anderzijds ook het geheim van het gerechtelijk onderzoek respecteren.

Volgens Vanthemsche is het FAVV goed gewapend om om te gaan met dergelijke crisissen. "Ik denk dat het FAVV een goed georganiseerde administratie is en dat ze er alles aan doen om consumenten te beschermen. Men moet een beetje vertrouwen hebben in onze overheid", luidt het.