Vlaamse vloggers: 'Ik heb een manager, een miljoen volgers en zit boordevol plannen'

Vlogs - videoblogs op YouTube waarin jongeren vertellen over hun dag, over hun aankopen of over gamen - zijn razend populair. Zelfs vlogs die nergens over gaan, halen soms tienduizenden kijkers. Waarom scoren ze zo goed? En wat kun je ermee verdienen? Knack vroeg het aan drie Vlaamse vloggers.