Vlaams en federaal niveau botsen over stabiliteitsprogramma

De begrotingsministers van de verschillende regeringen komen in de loop van woensdagnamiddag opnieuw samen om te praten over het stabiliteitsprogramma 2017-2020 dat aan de Europese Unie moet worden overgemaakt. In de vergadering van woensdagochtend was een conflict ontstaan over de Oosterweelverbinding.

Federaal Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) liet na afloop van de ochtendvergadering verstaan dat onderzocht wordt hoe investeringen budgettair in rekening genomen moeten worden. "Maar in afwachting moeten we de Europese criteria respecteren", zei ze. Vlaanderen legt een begroting in evenwicht voor, maar houdt wel de bouw van de Oosterweelverbinding uit de boeken. Bij gebrek aan akkoord van Europa is er geen reden om die kosten uit de begroting te houden, waarschuwde het Rekenhof al meermaals.

Bovendien dreigt die manier van handelen de doelstelling in gevaar te brengen om de "Belgische" begrotingscijfers met 0,6 procent van het bbp te verbeteren. "Het traject dat Vlaanderen voorstelt, verslechtert in plaats van te verbeteren", zo citeert De Tijd woensdag een federale regeringsbron. Niemand wil voorlopig 'on the record' spreken.

Concreet dreigt de inspanning te blijven steken op 0,5 procent. Ook Wallonië wil overigens enkele investeringen - zoals bijvoorbeeld de Waalse Marshallplannen en de financiering van ziekenhuizen - uit de berekening van het begrotingstekort houden.

Volgens Waals begrotingsminister Christophe Lacroix had de federale regering van premier Charles Michel daar bij de Europese Commissie toestemming voor moeten bekomen, maar heeft ze "haar werk niet gedaan". Later op de dag komen de begrotingsministers opnieuw samen in een poging de situatie uit te klaren. Of dat zal lukken, valt af te wachten.

Bourgeois: 'Vlaanderen is beste leerling van de klas'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois aanvaardt niet dat zijn regering de zwartepiet zou krijgen in de budgettaire discussie tussen de federale regering en de regio's. "Wij hebben onze job gedaan. Men mag de rollen niet omkeren. De Vlaamse begroting is structureel in evenwicht. We maken abstractie van Oosterweel, maar dat gaat ook maar om 0,15 procent van het bbp", aldus Bourgeois.

Maar Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt die kritiek onterecht en aanvaardt niet dat Vlaanderen de zwartepiet krijgt toegespeeld. Volgens hem heeft Vlaanderen de voorbije jaren de nodige inspanningen gedaan en is de Vlaamse begroting in evenwicht. "Wij hebben onze job gedaan. Men mag de rollen niet omkeren. Vlaanderen is de beste leerling van de klas". Dat Vlaanderen de kosten voor de Oosterweelverbinding buiten de begrotingsdoelstelling wil houden, is ook niet nieuw en is volgens Bourgeois verdedigbaar. "We vragen inderdaad om abstractie te maken voor Oosterweel. Voor dit soort projecten vragen we al langer om te kunnen afschrijven op een langere periode. Wat we als Vlaanderen niet willen doen, is vier jaar lang de belastingen voor de Vlamingen fors verhogen om Oosterweel te betalen of geplande investeringen in onder meer onderwijs, welzijn of wonen te schrappen".

Bourgeois wijst er ook op dat de begrotingsimpact van de Oosterweel beperkt blijft tot 0,14 of 0,15 procent van het bbp. Dat gebruiken om te zeggen dat Vlaanderen het budgettaire traject van België op de helling zet, is volgens hem dus met een grote korrel zout te nemen. Het lijkt niet uitgesloten dat de federale regering dus zonder akkoord over het Stabiliteitspact naar Europa moet. Maar dat is volgens Bourgeois ook geen uitzondering. "Sinds 2009 is er geen enkele keer een akkoord geweest", aldus Bourgeois.

SP.A: 'Kroniek van aangekondigd tekort'

"Dit is de kroniek van een aangekondigd tekort." Zo heeft sp.a-begrotingsspecialist Jan Bertels woensdag gereageerd op de onenigheid tussen de federale en de Vlaamse regering over de investeringen in Oosterweel.

"In het Vlaams parlement waarschuwt sp.a de regering al maanden dat de investeringen in Oosterweel in de begroting moeten worden opgenomen, maar minister-president Bourgeois en minister van Begroting Tommelein doen alsof er niets aan de hand is. Op die manier negeren ze dat hun begroting in het rood gaat", aldus Bertels. Het Vlaams parlementslid stelt vast dat "nu ook de federale regering zegt dat de rekening van het duo Bourgeois en Tommelein niet klopt".