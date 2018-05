Vier sessies bij de psycholoog terugbetaald

Consultaties bij de psycholoog genieten momenteel geen enkele terugbetaling door het RIZIV, al zijn er wel ziekenfondsen die een kleine tegemoetkoming doen. Vanaf het najaar betaalt een patiënt voor de eerste vier sessies nog maximum 11 euro. Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming kan dat dalen tot 4 euro.

Voor de terugbetaling is wel een doorverwijzing door een huisarts of door een psychiater nodig. Die moet vaststellen of de patiënt lijdt aan bijvoorbeeld een angststoornis, een depressie of een alcoholverslaving. Na de vier eerste sessies is een eenmalige verlenging met nogmaals vier sessies mogelijk.

De Block trekt voor de terugbetaling een jaarlijks budget van 22,5 miljoen euro uit. De erkende klinisch psychologen of orthopedagogen ontvangen in totaal 60 euro voor de eerste sessie van 60 minuten. Voor de volgende sessies krijgen ze 45 euro voor 45 minuten contact met de patiënt.

Het Vlaams Patiëntenplatform juicht deze beslissing toe: 'We pleiten al lang voor een terugbetaling van de psycholoog en zijn blij dat dit nu gerealiseerd wordt'.

'Door de hoge kostprijs stellen mensen een bezoek aan de psycholoog vaak uit. Terwijl het net belangrijk is voor mensen met psychische problemen om op tijd hulp te zoeken', aldus Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 110 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt. Het Vlaams Patiëntenplatform hoopt dat de terugbetaling van psychologische hulp in de toekomst nog zal worden uitgebreid zodat het ook voor mensen die kampen met langdurige psychologische problemen betaalbaar blijft om naar een psycholoog te gaan.