Veli Yüksel (CD&V): 'Ik probeer bruggen te bouwen tussen mensen en gemeenschappen'

is parlementslid voor de CD&V. Hij publiceerde onlangs het boek Veiligheid voor iedereen. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 9 minuten en 53 seconden nodig.