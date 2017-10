Veldloopster Imana Truyers: 'Elke dag denk ik: wat als ik niet op het vliegtuig naar België was gezet?'

Haar moeder stapte half Rwanda door om haar op de wereld te brengen, vlak voor de genocide losbarstte. In België bracht veldloopster Imana Truyers eerst haar nieuwe familie in beweging, en nu doet ze hetzelfde met revaliderende kinderen in het UZ Leuven. 'Blijkbaar heb ik die invloed op mensen.'