Koppels die wettelijk samenwonen hebben nog niet altijd dezelfde rechten als gehuwde koppels. En vaak zijn koppels die wettelijk samenwonen daar niet van op de hoogte. De federale Ombudsman, bestaande uit het duo Catherine De Brueker en Guido Herman, dringt er daarom in zijn jaarverslag 2017 bij de overheid op aan niet enkel beter te informeren, maar ook om het statuut van wettelijk samenwonenden te uniformiseren.

Koppels die wettelijk samenwonen, denken vaak dat ze dezelfde rechten hebben als getrouwde koppels. Maar dat is niet zo. De federale Ombudsman kreeg bijvoorbeeld klachten over mensen van wie de partner overleed aan asbestkanker of ten gevolge van de aanslag van 22 maart 2016 in Brussel. Volgens de wet hebben zij geen recht op schadevergoeding en ook geen overlevingspensioen.

Veel wettelijk samenwonenden kennen de precieze gevolgen van hun statuut niet. Er zijn ook verschillen per domein, gaande van familierecht tot fiscaliteit en sociale zekerheid. De rechten die daaruit voortvloeien verschillen ook. Als het van de federale Ombudsman afhangt, moet het parlement de wetgeving over het statuut van wettelijk samenwonenden uniformiseren, zodat er een gemeenschappelijke definitie is in de verschillende domeinen. De Ombudsman vraagt ook om burgers beter te informeren.