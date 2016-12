'Veel professoren leggen de link niet tussen de filosofie en hun eigen leven'

Acht hoog, in een flat aan de rand van de Antwerpse binnenstad, wonen ze met zijn vieren. Filosofe Tinneke Beeckman, professor Franse literatuur Alexander Roose en hun twee wijsgeren. Zij laat zich graag bijstaan door de Nederlandse vrijdenker Baruch Spinoza (1632-1678), hij wordt geflankeerd door de Franse humanist Michel de Montaigne (1533-1592). Een hele verlichting zit er tussen hun favoriete filosofen in, maar dat laten ze hier niet aan hun hart komen. 'Als ik schrijf, over welk onderwerp dan ook, heb ik vaak het gevoel dat Spinoza naast me zit', luidt de eerste zin van Door Spinoza's lens, Beeckmans boek dat dit jaar een nieuwe uitgave kreeg. Die sensatie kent Roose maar al te goed. Hij bracht dit jaar De vrolijke wijsheid - Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne uit. 'Als ik iets van Montaigne lees, denk ik vaak dat ik net hetzelfde geschreven zou kunnen hebben', zegt hij. 'Komt dat doordat ik ideeën van hem overneem, of zijn we gewoon permanent met elkaar in dialoog? Dat weet ik eigenlijk niet.'

