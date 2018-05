Vandeput over nieuwe mails: 'SP.A laat zich gebruiken'

SP.A legt minister Vandeput al maanden het vuur aan de schenen over het vervangingsdossier van de F-16's. Het begon met een memo van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over het mogelijk langer in de lucht houden van die F-16's. Intussen komt de partij geregeld met mailverkeer dat moet aantonen dat de minister al langer op de hoogte was van dergelijke studies.

Ook woensdag legde SP.A een mail in die zin uit april 2017 op tafel. 'Dit is gefabriceerd materiaal', maakt Steven Vandeput zich sterk. 'Er wordt niet vermeld wie de afzender is en voor wie de mails bestemd waren. Er wordt bovendien een taal gebruikt die eigenlijk niet echt militair is. Het gaat over luitenant kolonel Delcrop, ik ken die mens niet. Ik ken ook geen 'block 20' van de F-16's.'

Ook Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) kreeg intussen een mail doorgespeeld. 'Ik begin mij ernstig ongerust te maken over hoe ze zich laten gebruiken door ik weet niet wie', zegt de minister daarover. 'Wie gebruikt hier SP.A voor welke agenda.'