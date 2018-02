Valse Russen in het MSK? Expertencommissie al op eerste dag ontbonden

De expertencommissie die de echtheid van de werken in de Toporovski-collectie in het Gentse MSK moest onderzoeken, is op de eerste dag van de werkzaamheden ontbonden. Dat meldt voorzitter Thomas Leysen en word bevestigd door minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). De commissie kan 'onmogelijk' haar taak uitvoeren omdat de stad Gent, de Stichting Dieleghem en het MSK 'onaanvaardbare' voorwaarden stellen, klinkt het.

De expertencommissie werd samengesteld door minister Sven Gatz en de Gentse schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a) nadat er twijfel was ontstaan over de herkomst van een collectie Russische kunstwerken in het MSK. De vier experten onder leiding van ondernemer en voorzitter van de Topstukkenraad Thomas Leysen moesten nagaan of de Toporovski-collectie echt was en of het MSK voldoende heeft gedaan om de authenticiteit en de herkomst van de werken te controleren.

'De facto vetorecht'

Maandagochtend was een eerste werkvergadering gepland in het MSK, maar die verliep niet zoals gepland. Een juridisch raadgever van de stad Gent en MSK-directeur Catherine de Zegher en haar advocaat 'gaven een eigen lezing aan de opdracht van de commissie', klinkt het. Bovendien werd een brief van de advocaat van de Stichting Dieleghem - de eigenaar van de werken - voorgelegd, waarin een aantal voorwaarden werden gesteld die voor de commissie 'onaanvaardbaar' zijn. Die zouden leiden tot een 'de facto vetorecht van de Stichting op de opstart van de werkzaamheden van de commissie'.

'In die omstandigheden kon de commissie niet anders dan concluderen dat haar opdracht - die een vlotte samenwerking van het MSK Gent vereiste - onmogelijk was geworden, en heeft zij beslist haar werkzaamheden stop te zetten', zegt Leysen. 'In de gegeven omstandigheden is er geen mogelijkheid voor een sereen en nuttig onderzoek'.

De commissie moest normaal gezien volgende maand al een eerste tussentijds verslag afleveren aan de Vlaamse overheid en het Gentse stadsbestuur.

Sven Gatz bevestigt op zijn website dat de werkzaamheden van de commissie geschorst worden. 'Ik heb geprobeerd als minister van Cultuur een constructieve scheidsrechterrol op te nemen met de instelling van een expertencommissie. Aangezien deze scheidsrechterrol niet langer gewenst is door beide partijen, heeft het voortbestaan van de commissie geen concreet doel meer', zo stelt hij.