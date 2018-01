Unicef: Migranten- en vluchtelingenkinderen die in België aankomen zijn uiterst kwetsbaar

In het rapport laat Unicef 170 meisjes en jongens aan het woord die momenteel in ons land wonen. Ze praten over hun ervaringen in hun land van herkomst en hun nieuwe omgeving, het onheil waarvoor ze gevlucht zijn, de beproevingen die ze onderweg doorstonden, hun vreugde en verdriet.

'Kinderen die vandaag in België aankomen, blijken uiterst kwetsbaar', zegt woordvoerder Philippe Henon. 'Steeds meer kinderen, zelfs jonger dan 12 jaar, komen alleen toe. De kinderen denken vaak aan hun familie. Ze missen hun moeder en vader. De nood aan een vertrouwenspersoon is dan ook erg belangrijk.'

Uit het rapport blijkt ook dat veel kinderen de procedure te lang vinden. 'Het verhindert hen om volledig in het heden te leven, om zich op school te concentreren en zich een toekomst voor te stellen. De kinderen willen meer duidelijkheid over deze procedure. Hoe lang kunnen ze blijven en wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij een negatieve beslissing?', legt Hennon uit.

Voor vele kinderen is deze onzekerheid onleefbaar. Het zorgt voor spanningen en stress. Ze stellen volgens Unicef een procedure van bepaalde duur voor.

Voorts blijkt dat minderjarige moeders al lang geen uitzondering meer zijn. 'Die 'kinderen met kinderen' verdienen speciale zorg. Ondanks een specifieke aanpak, vinden zij dat de opvangcentra niet voorzien zijn op hun behoeften. Ze praten allemaal over hun gevoel van onveiligheid 's nachts en de voeding die niet aangepast is, het water dat ze moeten kopen om pap te maken', aldus de woordvoerder van Unicef.

De Belgische afdeling van Unicef roept beleidsmakers op om aandacht te hebben voor de noden van migranten en -vluchtelingenkinderen, om hen te beschermen tegen uitbuiting en geweld.

'Het is ook belangrijk om de eenheid van het gezin te beschermen en te voorkomen dat kinderen gescheiden worden van hun ouders, om er voor te zorgen dat de belangen van het kind de kern uitmaken van alle asiel- en migratieprocedures en om hun het isolement op school te doorbreken en om hen toegang te geven tot vrijetijdsbesteding net zoals andere kinderen.'