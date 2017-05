Twijfels bij politietoezichthouder over veiligheid bij EU-toppen in Brussel

De Algemene Inspectie van de politie heeft onderzocht hoe het eraan toeging bij de EU-top van 20 en 21 oktober vorig jaar en stelt vast dat er te weinig politiemensen zijn om alle veiligheidsrisico's op te vangen. Volgens het rapport had de politiezone van Brussel de dag voor de top niet de nodige politiemensen ter beschikking, omdat ze niet voldoende versterking van de andere politiezones en de federale politie kreeg om de risico's af te dekken.

Uiteindelijk werden, met het akkoord van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zelfs militairen ingezet voor de bewaking van hotels. De Inspectie besluit dat sommige zones te weinig moeite deden om versterking te leveren aan de Brusselse collega's, maar ze stelt ook dat er vooral te weinig politiemensen zijn en dat sommige zones er gewoon niet voldoende volk hebben om versterking te sturen.

Ook zijn er al lang problemen zijn met de training van politiemensen voor topevenementen in Brussel. In sommige zones ontbreekt ook beschermingsuitrusting. Minister Jambon relativeerde vrijdag de problemen al. Voor grote evenementen in Brussel is het altijd wel wat plannen en schuiven met politiemanschappen, maar finaal lukt het altijd wel, luidt het.