Treinproblemen door ondergelopen sporen zullen nog meerdere dagen duren

"De problemen gaan nog meerdere dagen duren, met alle gevolgen van dien voor de avondspits", waarschuwt Crols. De NMBS leidt de treinen naar Luxemburg en Namen om via Leuven.

De reizigers wordt aangeraden de NMBS-website of app te raadplegen om hun reis te plannen.

Donderdagochtend kort na 10 uur werd het treinverkeer onderbroken tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Luxemburg, door ondergelopen sporen in Brussel-Schuman. Dat was volgens Infrabel het gevolg van een gebroken waterleiding van maatschappij Vivaqua.

Breuk in leiding veroorzaakte ook gat in Leuvensesteenweg

Op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Clovislaan in Sint-Joost-ten-Node heeft zich een verzakking voorgedaan. Die is het gevolg van de breuk in de grote drinkwaterleiding die ook het treinverkeer verstoorde, zo laat Vivaqua donderdagnamiddag weten.

De technische ploeg van VIVAQUA is ter plaatse en heeft de leiding geïsoleerd. Ze zoekt nu naar de oorsprong van de breuk in de leiding, die een diameter van 30 centimeter heeft. Volgens de politiezone Brussel-Noord is het gat 36 vierkante meter groot. Er vielen geen gewonden en de auto's in de buurt werden verwijderd om ongevallen te vermijden, aldus de politie.

Door het lek kwamen de sporen tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman onder de modder te zitten, waardoor het treinverkeer sinds tien uur verstoord is. "VIVAQUA staat permanent in contact met Infrabel om de situatie op de voet te volgen. Onze ploegen zullen dag en nacht werken om het incident zo snel mogelijk af te sluiten", aldus de watermaatschappij.