Trein vertrekt zonder machinist en ontspoort in Vorst

Een lege Desiro-trein is maandag rond 5 uur in de ochtend ontspoord in het vormingsstation van Vorst. Dat meldt de socialistische vakbond. Spoormaatschappij NMBS bevestigt het incident. Een onderzoek moet duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het ongeval.

De trein vertrok volgens de vakbond zonder bestuurder en begeleider. De trein ontspoorde in het station, na zowat 500 meter te hebben afgelegd. De noodrem werkte niet, aldus Philippe Dubois, permanente secretaris van de socialistische vakbond.

Hij herinnerde er nog aan dat de NMBS die Desiro-treinen zonder begeleider wil laten rijden. Voor de vakbond is de maat vol. Vijfenveertig minuten later zou de trein immers vol hebben gezeten met reizigers, klinkt het.

De vakbond herinnert eraan dat onlangs nog verschillende ongevallen op het nippertje konden worden vermeden. "De trein in kwestie reed leeg in een zone waar geen commerciële dienstverlening is en dus geen klanten zijn", aldus NMBS-woordvoerder Thierry Ney.

Volgens hem bevindt de trein zich ook nog steeds in het station en heeft hij dus ook niet gereden 45 minuten na de ontsporing. Ook ontkent Ney dat de trein gekanteld zou zijn, zoals Dubois stelt.

De NMBS beklemtoont nog het incident heel ernstig te nemen. De vakbond wil een dringende analyse van de risico's die verbonden zijn aan de verschillende incidenten.