Topvrouw ABVV pleit voor vak 'Sociale Zekerheid' op school

Ulens deed het voorstel in 'De Ochtend' op Radio 1.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw vertrekt met pensioen en wordt opgevolgd door de Franstalige Robert Vertenueil. De Limburgse Miranda Ulens (49) is de nieuwe algemeen secretaris. Door de federale Sociale Zekerheid uit te leggen in een verplicht vak in het onderwijs, hoopt Ulens dat mensen het belang van de sociale bescherming beter zullen begrijpen. 'Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meekrijgen en begrijpen waarvoor de sociale zekerheid dient', zegt ze.