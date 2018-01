Topman Ghelamco: 'We kregen bod om voor 15.000 euro verschijning van boek tegen te houden'

Voor een bedrag van 15.000 euro zou Doorbraak bereid geweest zijn het boek uit de rekken te houden.

Naar aanleiding van 'De Illegale Ghelamco Arena' van Ignace Vandewalle, hebben AA Gent en het stadsbestuur een persconferentie georganiseerd om de beschuldigingen in dat boek te weerleggen. Ook Paul Gheysens, de topman van Ghelamco, was daarbij aanwezig. Gheysens ging ook in op de gerechtelijke procedure die Ghelamco had opgestart om het boek niet te laten verschijnen.

Hij beschuldigde de uitgever er meteen ook van zelf een poging te hebben ondernomen om de verschijning tegen te houden. 'Toen de rechter ons in het ongelijk stelde, hebben we ons daarbij neergeled. We zijn niet in beroep gegaan', zegt Gheysens. 'Maar toen werd ons het aanbod gedaan om 15.000 euro, de kosten van het boek, te betalen en het niet meer te laten verschijnen', geeft hij mee.

Het zou gaan om een aanbod dat tussen de advocaten van uitgeverij Doorbraak en die van Ghelamco gebeurde. Gheysens beweert wel dat voor het voorstel overlegd werd met auteur Ignace Vandewalle. Hij beklemtoont ook dat er bewust niet werd ingegaan op het voorstel. 'In welk straatje kom je dan terecht, als je de persvrijheid kan afkopen?'

Reactie auteur: 'Ik ben niet omkoopbaar'

Tegenover De Morgen zegt Ignace Vandewalle daar niet van op de hoogte te zijn. 'Ik heb geen weet van 15.000 euro. En als het klopt, dan zou ik er zeker niet op zijn ingegaan. Ik ben niet omkoopbaar'.

Hij zegt ook niets te weten over een deal tussen de uitgeverij en Ghelamco.

'Maar als het klopt, dan hebben ze een zware deontologische fout gemaakt.'

Uitgeverij Doorbraak: 'Nooit aanbod gedaan om boek niet te laten verschijnen'

Uitgeverij Doorbraak ontkent dat het ooit heeft voorgesteld om, in ruil voor een bedrag van 15.000 euro, de publicatie van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' tegen te houden. De beschuldiging van Ghelamco-topman Paul Gheysens wordt 'een grove leugen' genoemd.

'Nooit ofte nimmer werd enig voorstel geformuleerd om het boek niet te publiceren', zegt Karl Drabbe van Doorbraak. 'Wat in de pers verschijnt is een grove leugen.'

Hij geeft wel toe dat er contact is geweest tussen de advocaten van beide partijen om tot een vergelijk te komen. 'Maar een bod om het boek niet te laten verschijnen is nooit aan de orde geweest.'

Voorlopig is de uitgever niet van plan om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de beschuldiging van Gheysens. Al wordt een klacht ook niet uitgesloten. 'We gaan nog even de kat uit de boom kijken en zien wat er gebeurt', zegt Drabbe.

Doorbraak heeft zich uiteindelijk wel teruggetrokken uit het project, uit vrees voor gerechtelijke gevolgen. Het boek werd in eigen beheer uitgegeven door auteur Ignace Vandewalle.