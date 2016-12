Tommelein: 'Meer dan de helft van Vlamingen heeft geen benul van energiefactuur'

De uitspraak kwam aan het eind van een gesprek over de stijgende energiefacturen.

Eerder deze week kondigde energieregulator VREG aan dat de gemiddelde energiefactuur volgend jaar met 53 euro zal stijgen. Een gemiddeld gezin zal 45 euro meer betalen voor elektriciteit en 8 euro meer voor gasverbruik.

Ook kleine bedrijven krijgen een hogere rekening (plus 638 euro) terwijl grote bedrijven gemiddeld korting krijgen (min 839 euro).

'Prijzen moeten omlaag, maar...'

In Villa Politica zat Bart Tommelein op de wip tussen twee gedachten. "De energiefactuur moet omlaag", zei hij, maar hij wees er tegelijk op dat hij 9 miljard euro moet vinden om de put te vullen die in het verleden werd gemaakt. "We kunnen die niet wegtoveren", en iedereen zal "inspanningen moeten leveren", aldus de minister, ook de bedrijven. Hij zei ook dat consumenten eventueel kunnen besparen op hun verhoogde rekening door te isoleren en het verbruik te verminderen, of door te shoppen tussen maatschappijen.

Als uitsmijter gaf hij dit mee: "Maar laat ons al eens beginnen met allemaal goed te kijken naar onze factuur, want meer dan de helft van de Vlamingen heeft geen flauw benul van zijn eigen energieverbruik of zijn eigen energiefactuur".

(RR)