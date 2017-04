Tommelein: 'De energiefactuur zal dalen, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen'

In het VTM Nieuws benadrukte Tommelein dat de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de turteltaks, zal dalen. Al mogen we volgens de minister niet over een nacht ijs gaan. Nu de biomassacentrale BEE, en binnenkort waarschijnlijk ook Langerlo de boeken neerleggen is het volgens de oppositiepartijen perfect mogelijk om de belasting te verlagen.

Volgens Rob Beenders (sp.a) kan de Vlaamse regering de taks na het einde van dit jaar zelfs volledig afschaffen. "De investeringen uit het verleden zijn gedekt door de energiefactuur. Als de turteltaks blijft bestaan, dan is dat om de eigen beslissingen van minister Tommelein te betalen", zei hij in een eerder interview met MoneyTalk.be.

Een plotse verlaging is uitgesloten

"Al is dat niet zo eenvoudig", zei Tommelein in het interview met het VTM Nieuws. "Door de sluiting van de centrales bespaart de regering inderdaad miljarden euro's aan subsidies, maar dat betekent ook dat we naar alternatieven moeten zoeken. We mogen niet vergeten dat wij onze energiedoelstelling tegen 2020 moeten halen. En daarvoor hebben wij financiële middelen nodig." Bovendien is de minister ervan overtuigd dat we de oversubsidiëring van zonnepanelen en de stroomprijsblokkering nog tot na 2030 meeslepen.

Tommelein sluit weliswaar niet uit dat de energiefactuur in de toekomst kan dalen. "Een verlaging zit er zeker aan te komen, maar dan zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen", klinkt het.

"Wij als regering kunnen het goede voorbeeld geven door allerlei groene projecten te financiëren. Maar het is ook aan grote bedrijven zoals NMBS en De Lijn om zelf energie op te wekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren", aldus de minister. En ook de kleine man kan volgens de minister stappen nemen om de heffing te verlagen. "Hoe sneller de mensen de overstap maken naar hernieuwbare energie, hoe sneller de factuur zal dalen", zei hij in het VTM Nieuws.