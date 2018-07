Tom Meeuws (SP.A): 'Het Antwerpse stadsbestuur stimuleert een nieuwe boertigheid'

Het was ook een zonovergoten zomerdag, toen Tom Meeuws twee jaar geleden in Knack zijn eerste grote interview gaf als kandidaat-SP.A-voorzitter voor Antwerpen, en dus - zo dachten velen - als kandidaat-burgemeester. Twee jaar later is meer dan eens de vraag gesteld wat Meeuws eigenlijk te zoeken heeft in de politiek. De voorbije maanden waren een ware lijdensweg waarin Meeuws werd achtervolgd door nieuws uit zijn verleden, zowel privé als professioneel. Er werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning, hij las zijn eigen mailverkeer in de pers en moest zich verantwoorden omdat hij een appartement had gekocht. Samen met Wouter Van Besien was Tom Meeuws de architect van Samen, het rood-groene samenwerkingsverband waarmee ze de huidige Antwerpse meerderheid wilden breken. Maar door het aanhoudende negatieve nieuws over Meeuws maakte Groen al na een paar maanden een einde aan het progressieve project. Vandaar dat Tom Meeuws Knack opnieuw ontvangt in het aloude SP.A-hoofdkwartier in de Ommeganckstraat, met rode liften, socialistische affiches aan de muur en waterglazen met een tekening van de welbekende rode roos. Het is geen reis terug in de tijd, maar een kennismaking met het reële Antwerpse socialisme.

...