Afgelopen tijd doemde, hier en daar in de media en op de sociale media, getuigenissen op van verschillende medicinale cannabisgebruikers die omwille van een razzia, waarvoor nog drie Trek Uw Plant (TUP) leden zich achter de tralies bevinden, zonder medicijn kwamen te zitten. Hun getuigenissen waren vaak hartverscheurend en vele kennissen, vrienden of familieleden bleven samen met de gedupeerden verontwaardigd achter.

Professor Jan Tytgat kwam de hulpzoekenden ter hulp, en liet via de media weten dat men eindelijk moest over gaan tot de legalisering van medicinaal en recreationeel cannabisgebruik.

In contrast met ons land bieden ondertussen een groot, en nog steeds snelgroeiend, aantal landen op een officiële manier medicinale cannabis aan, aan hun bevolking. Deze patiënten moeten dus niet op de illegale markt, vaak vervuilde, cannabis gaan kopen, maar kunnen het met een voorschrift van een arts bij de apotheker halen. Daarnaast verschijnen er om de haverklap wetenschappelijke onderzoeken, die stellen dat cannabis als medicijn gebruikt kan worden. Onlangs was er nog eentje dat stelde dat cannabis bij Alzheimer zou kunnen helpen. In een Israëlisch rusthuis wordt medicinale cannabis al bij deze indicatie gebruikt.

Delen 'Tijd is rijp voor een open en eerlijk debat over cannabis'

België erkent deze ontwikkelingen niet. Hier kunnen alleen enkele bijzonder geselecteerde MS patiënten over Sativex, een medicijn op basis van cannabis, beschikken. Alleen, het zeer dure, Sativex zou medische eigenschappen hebben, de cannabisplant niet volgens onze overheid.

Recreationele cannabisgebruikers, die tijdens de zomermaanden zinnens zijn om een muziekfestival mee te pikken, moeten alert zijn voor de politie, dat hun cannabisgebruik onopgemerkt blijft in de massa, anders zullen ze onmiddellijk de rekening voor hun cannabisgebruik gepresenteerd krijgen. Dat de gebruiker volwassen is, vormt geen beletsel. Vreemd genoeg kan men zich op de festivals totaal lazarus drinken, dat de gebruiker minderjarig is vormt geen beletsel. Het verschil in benadering is opmerkelijk.

Deze modus operandi wordt zelfs nog verwonderlijker wanneer men er de wetenschappelijke literatuur bijneemt. Wetenschappelijk gezien is het namelijk duidelijk dat alcohol, dus ook bier, zowel voor het individu als voor de samenleving schadelijker is dan cannabisgebruik. We lijken wel getuige van een surrealistisch werk van de Belgische meester Magritte, waarbij alcohol vanwege haar wettelijk statuut plots mag uitroepen: 'ceci n'est pas une drogue'. Maar nogmaals, vergis u niet, de legale alcohol is schadelijker dan het illegale cannabis.

De tijd is voor vele mensen rijp om een open en eerlijk debat, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en met respect voor de mensenrechten, over de verschillende drugs te voeren. Hierom lanceerde ik een petitie "Eis voor een publiek debat over het huidige Belgische drugsbeleid". Aan dit debat moeten de meest uiteenlopende meningen aan bod kunnen komen zoals; wetenschappers, druggebruikers, artsen, beleidvoerders, .... Essentieel hierbij is dat de argumenten die men naar voren brengt, een kritisch onderzoek kunnen doorstaan. Het is onze hoop dat ook de media in dit debat een rol zullen spelen, en door middel van kritische onderzoeksjournalistiek, de publieke opinie informeert over de wetenschappelijke bevindingen, omtrent de verschillende drugs en drugsgebruik.

Alleen op deze manier zullen er niet langer TUP leden in de gevangenis verdwijnen, patiënten zonder medicijn komen te zitten en cannabisgebruikende festivalgangers geviseerd en beboet worden.

Verschillende mensen scharen zich achter de eis voor een eerlijk drugsdebat: Professor Tom Decorte (criminoloog, RUG), professor Paul De Grauwe (econoom, London School of Econmics) Jean Pierre Voncken (vader van Sofie), Sarah Van Liefferinge ( onafhankelijke Pirates), Han Coucke (acteur), Peter Perceval (auteur, regisseur), Karel Michiels (auteur, journalist), Thomas Schraepen (medicinaal cannabisgebruiker), Jeroen Leenders (standup comedian), professor Lieven De Cauter (filosoof, kunstcriticus KUL), Mary Rose Tomillero Cortés (medicinaal cannabisgebruikster en columniste), Julien Uyttendaele (Brussels volksvertegenwoordiger PS, advocaat), Eef De Bruyne (columniste), Ann Tuts (actrice), Alain Louie (zanger, muzikant), Nancy Broers (medicinaal cannabisgebruikster) , professor Em. Herman De Ley (filosoof en moraalwetenschapper RUG), Ginette Bauwens (filosofe).

Delen 'Hoewel cannabis niet schadelijker is dan legale drugs zoals alcohol en tabak, worden cannabisgebruikers geviseerd, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd.'

Anno 2017 blijft cannabis een ongekende plant in de Belgische samenleving. De meerderheid van de mensen heeft geen idee wat voor plant cannabis in werkelijkheid is. Nét hierom zou een geïnformeerd publiek debat over cannabis en andere, ook legale, drugs de doelstelling van iedere democratische politicus, over de partijgrenzen heen, moeten zijn. Maar tot nog toe ontbreekt in Vlaanderen, en België, de politieke wil om over drugs een eerlijk debat, op basis van de huidige wetenschappelijke bewijzen en de mensenrechten, te houden.

Hoewel cannabis niet schadelijker is dan legale drugs zoals alcohol en tabak, worden cannabisgebruikers geviseerd, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Wanneer men geen rekening houdt met de schadelijke gevolgen die het gebruik van een drug, zowel voor het individu als voor de maatschappij, met zich meebrengt, om het drugsbeleid op te baseren, wat is dan de rationaliteit die achter de politiekgerechtelijke keuze schuilt?

Een moderne liberale, pluralistische democratie kan het huidige repressieve cannabisbeleid niet langer verdedigen. De ondertekenaars van deze petitie zien het als hun burgerplicht om dit type beleid in vraag te stellen en wensen een eerlijk, wetenschappelijk gefundeerd, debat betreffende cannabis en andere drugs, ook alcohol en tabak.