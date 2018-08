Tia Hellebaut, 10 jaar na het olympisch goud in Peking: 'Ik zie Nafi Thiam mijn record breken'

Op een broeierige avond in het Vogelneststadion van Peking, nu tien jaar geleden, voeren hoogspringsters Tia Hellebaut, Blanka Vlasic en Anna Tsjitsjerova een thriller op. De lat ligt op 2m05. Vlasic heeft dat ooit al gesprongen, als enige, maar de Kroatische mist haar eerste poging. Hellebaut concentreert zich, loopt aan... en vliegt los over de lat. De sprong van haar leven. Tsjitsjerova valt af, Vlasic evenaart bij haar twee poging Hellebaut, en staat nu op zilver. De lat gaat naar 2m07. Hellebaut, die zich blesseerde bij haar recordsprong, kan alleen maar hopen dat Vlasic faalt... U weet allemaal wat er toen gebeurde: Tia Hellebaut werd olympisch kampioen en won het eerste Belgische atletiekgoud sinds Gaston Roelants in 1964. De Antwerpse, al jaren uitgeweken naar Limburg, wordt er letterlijk elke dag op aangesproken. 'Mensen komen mij spontaan vertellen waar ze waren toen ik goud won. ( met vervormde stem) 'Het was in Spanje op vakantie en we hebben de uitbater van de camping moeten vragen om de tv op te zetten.' ( lacht) Ik hou van die verhalen en van dat kleine beetje blijdschap dat ik al die mensen bezorgde. Sport verbindt, blijkt nog maar eens. Het is toch straf dat iedereen zich dat moment zo goed herinnert? Heb ik heus zo'n impact gehad op al die levens? Dat gevoel van meevieren op afstand is iets bijzonders. Zelf kan ik ook tot in detail vertellen waar ik was toen Fred Deburghgraeve goud won op de 100 meter schoolslag in Atlanta.'

...