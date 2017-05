Thomas More lanceert grootschalige onlinestudie over partnergeweld op vrouwen en mannen

Wat is grensoverschrijdend gedrag onder partners? In welke mate komt het voor? En wat doet men als het gebeurt? Proberen slachtoffers een oplossing te zoeken via informele kanalen (familie, vrienden) of via de formele (aangifte, hulpverlening)? Of zwijgt men omwille van het taboe of omdat men niet weet waarheen?

Partnergeweld kan fysiek of seksueel van aard zijn, maar ook psychisch of economisch. Het kan een negatieve impact hebben op het welzijn, het professionele leven, de partnerrelatie en op relaties met anderen. Om slachtoffers beter te kunnen helpen, organiseert de Thomas More hogeschool een grootschalig onlineonderzoek naar geweld onder partners of ex-partners.

Onderzoekster Kasia Uzieblo (Thomas More): 'In deze studie onderzoeken we niet alleen in welke mate vrouwen en mannen worden geconfronteerd met fysiek, seksueel, psychologisch of economisch geweld. We willen ook weten waarom personen in een dergelijke situatie al dan niet hulp zoeken en wat hun ervaringen zijn. Hierbij willen we ook nagaan of de ervaringen verschillend zijn tussen vrouwen en mannen.'

Getuigen gezocht

Ook filmmaker Erik Lamens voert momenteel een onderzoek naar mannenmishandeling, en doet een oproep aan getuigen en ervaringsdeskundigen. Erik Lamens: 'Mannenmishandeling heeft meer aandacht nodig dan het nu krijgt. Om het taboe te doorbreken wil ik een boek, documentaire en/of film maken. Dat wil ik doen met alle mogelijke respect. Wie niet herkenbaar wil zijn, kan uiteraard ook zijn verhaal kwijt maar zal nooit in beeld komen of ergens vermeld worden.'

Deelnemen aan de studie van Thomas More kan hier. Deelname aan deze studie is vrijblijvend en volledig anoniem. Wie wil getuigen voor het project van Erik Lamens, kan een mail sturen naar erik@lamens.org.