Theo Francken: 'Asielbeleid nog niet ideaal, maar steun in Europa neemt toe'

De staatssecretaris van Asiel pleit voor een 'Australisch model': 'Wie illegaal de boot neemt, komt er niet in. Europa mag geen mensensmokkelaars en illegale migratie tolereren', zegt hij. In plaats daarvan moeten asielzoekers in de regio worden opgevangen terwijl hun aanvraag wordt behandeld, vindt Theo Francken.

Zo werkt het nu nog lang niet altijd. 'Op vlak van asiel zitten we niet aan mijn ideaal, maar zie ik wel de steun toenemen in Europa', zegt hij tegen De Zondag. 'België kan niet op zijn eentje het Australisch model invoeren.'

In de Verklaring van Marrakesh spraken Europese en Afrikaanse landen af dat er juist meer legale migratie tussen de twee continenten moet plaatsvinden. Dat is volgens Francken niet in strijd met zijn beleid: 'Ik heb er geen problemen mee dat Afrikanen studeren en werken in Europa. Welkom, zeg ik', zegt hij. 'Máár: tegelijkertijd is er afgesproken dat Afrikaanse landen harder moeten optreden tegen illegale migratie en mensensmokkel.'

De staatssecretaris reageert ook op zijn controversiële tweet, waarin hij 'Arabische jongeren en stenen' aan elkaar koppelt. Hij verstuurde de tweet nadat een cameraploeg met stenen werd bekogeld in Anderlecht. 'Dat helpt het debat niet', zegt hij nu over het Twitter-bericht. 'Je mag niet veralgemenen. Ik aanvaard dat. Wie fel opgaat in gevoelige thema's, is soms te scherp. Maar ik ben al voorzichtiger geworden, vind ik.'

Arabische jongeren en stenen... 🤔 https://t.co/xiDkLyGvNU — Theo Francken (@FranckenTheo) April 23, 2018

Beschuldigen van racisme raken Francken niet meer, zegt hij. 'Racisme verdient maatschappelijke aandacht. De uitwassen moeten eruit. Maar telkens de Vlaming racistisch noemen, helpt ook niet.'

Francken twijfelt niet over zijn beleid, maar wel over individuele asielzaken. 'Mijn voorganger Maggie de Block zei eens dat ze geen Romeinse keizer is. Dat klopt niet. Wie op deze stoel zit, is dat eigenlijk wel. Jij kiest: blijven of weg. Dat is vaak héél zwaar.'