Waarom schrijven over iets wat u al 35 jaar speelt?

Lucas Vandervost: Ik onderzoek de manier waarop ik acteer en ik hoop daarmee zowel studenten als toeschouwers te prikkelen. In 2019 rond ik mijn doctoraat af en dit boek is daar het eindresultaat van. Maar eigenlijk ben ik dit al aan het onderzoeken sinds ik in 1979 afstudeerde als acteur aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

...