'Tegen herinneringen kun je even weinig beginnen als tegen het seksueel misbruik zelf'

'We hebben dringend een krachtig en ondubbelzinnig signaal nodig dat seksueel misbruik een van de allerergste misdaden is', zegt Carine Van Speybroeck. 'Daarom ben ik een petitie begonnen om minister van Justitie Koen Geens (CD&V) te vragen de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen af te schaffen.' Van Speybroeck, die als tiener zelf jarenlang werd misbruikt, vond dat ze iets moest ondernemen nadat ze de voorbije weken de berichten had gelezen over judocoaches die zich aan hun jonge pupillen zouden hebben vergrepen. 'Uit die verhalen blijkt dat er nog altijd verantwoordelijken zijn die nalaten om daadkrachtig in te grijpen en die misbruik zelfs minimaliseren', zegt ze. 'Net zoals veel daders, of die nu toeslaan in een sportclub, een vereniging, een kerk, hun eigen familie of ergens in een ver buitenland, vrijuit blijven gaan doordat de feiten ondertussen verjaard zijn. Maar voor ons, de slachtoffers, bestaat er geen verjaringstermijn. Wie als kind werd misbruikt, moet dat kruis voor altijd met zich meedragen. Alle slachtoffers ondergaan dezelfde helse, ondraaglijke en uitzichtloze pijn. Vandaar dat sommigen uiteindelijk voor zelfmoord kiezen.'

...