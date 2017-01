Sven Gatz lanceert online museum voor abstracte Belgische kunst

De Vlaamse minister Sven Gatz en de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) lanceren de tweetalige website (Nederlands/Engels) www.abstractmodernisme.be, een online museum voor abstracte kunst uit België. Hiermee spelen ze in op een trend die al een tijdje aan de gang is in de kunstmarkt.

De belangstelling voor de abstracte kunt uit België is al enkele jaren aan de gang en werd tot hiertoe veel meer geruggesteund door verzamelaars en kunsthandelaren dan door de musea. Integendeel, tal van musea bezitten abstracte Belgische kunst, maar hebben daarvan nogal wat werken in de reserve gestopt. En al een tijdje brengen kunstgaleries als Callewaert-Vanlangendonck in Antwerpen museale tentoonstellingen rond kunstenaars als Jo Delahaut, Luc Peire, Pol Bury, Michel Seuphor, Gilbert Swimberghe, Guy Vandenbranden, Jef Verheyen, Paul Van Hoeydonck en Mark Verstockt. Voor sommige expo's worden zelfs catalogi uitgebracht.

Ook de veilinghuizen spelen al enkele jaren in op de trend wat dan ook weer enkele belangrijke collectioneurs heeft geïnspireerd. Nu gaan ook de musea op de trend in, want de VKC is het samenwerkingsverband van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA), het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) en het Groeningemuseum in Brugge. De organisatie wil de Vlaamse kunstcollecties en de bijbehorende expertise in het buitenland promoten. Om dat doel te bereiken worden onder meer thematische websites gemaakt als vensters op de Vlaamse kunstcollecties.

Uit de schaduw.

In ons land werd de abstracte kunst heel lang ondergewaardeerd door het enorme succes van het expressionisme en surrealisme. Er werd altijd al, ook voor de oorlog puik abstract werk gemaakt, denk maar aan tenoren als Georges Vantongerloo, Victor Servranckx en Jozef Peeters. Na de oorlog kende de abstracte kunst in heel België een revival van internationaal niveau. We hebben al een aantal van die namen vernoemd in verband met de galerie Callewaert-Vanlangendonck. Maar er zijn er meer, denk ook van Antoine Mortier, Jules Lismonde, Marc Mendelsohn, Gaston Bertrand, Amedee Cortier, Dan Van Severen of Englebert Van Anderlecht. We vinden velen van hen terug in avant-garde circuits met een internationale uitstraling, zoals Art Abstrait, Art Construit, Formes en G58.

Kortom, er valt nog best wat te ontdekken en deze nieuwe site helpt je daarbij op weg. Vermoedelijk leidt het initiatief ook tot het organiseren van internationale tentoonstellingen die de Belgische abstracte kunst ook in het buitenland beter bekend zou maken.