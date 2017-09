Sugar Daddy-campagne: Brussels parket opent onderzoek

Het Brusselse parket heeft dinsdag een opsporingsonderzoek geopend naar aanleiding van de reclamecampagne 'Rich meet beautiful'. 'Er werd proces-verbaal opgesteld lastens 'X' voor feiten van 'aanzetten tot ontucht door een meerderjarige op een openbare plaats'', zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. 'Het onderzoek is erop gericht uit te maken of de reclamecampagne een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt.'

Het opsporingsonderzoek werd gisteren geopend op initiatief van de Procureur des Konings, klinkt het.

'In het kader van dit opsporingsonderzoek heeft de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene het voertuig en de aanhangwagen waarop het reclamepaneel gemonteerd stond, actief opgespoord. In de loop van de avond en nacht werd zowel het voertuig als de aanhangwagen staande gehouden door de politie. De bestuurder en de passagier werden geïdentificeerd. Zij zijn niet gekend bij de politiediensten en verleenden hun medewerking. Het onderzoek wordt voortgezet om na te gaan wie er precies verantwoordelijk is voor deze reclamecampagne. De reclameaffiche werd in beslag genomen en neergelegd ter correctionele griffie.'

Met zijn campagne wil Rich Meet Beautiful studentes koppelen aan bijvoorbeeld oudere, welgestelde zakenmannen. De campagne richt zich op studenten tussen 18 en 26 jaar. Er werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen.