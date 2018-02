Studie: Slechts een op de tien Vlaamse bestuursvergoedingen is te hoog

Slechts in 1 op de 10 gevallen is de vergoeding wél hoger dan normaal. Die 'overdreven' vergoedingen zullen tegen de zomer verminderd worden 'tot het door Hudson aanbevolen niveau', zegt minister-president Geert Bourgeois.

Oppositiepartij Groen pakte in april 2017 uit met cijfers over vergoedingen bij de leden van de raad van bestuur van Vlaamse agentschappen en autonome instellingen. Sommige vergoedingen zouden daarbij oplopen tot 29.000 euro bruto per jaar. Groen-fractieleider Björn Rzoska had toen forse kritiek op regeringspartij N-VA. Minister-president Geert Bourgeois reageerde 'not amused'. Hij verweet Groen 'platte antipolitiek', maar kondigde toen wel een onafhankelijke studie aan.

Die onafhankelijke studie, uitgevoerd door Hudson, is nu klaar. Uit de resultaten blijkt dat 33 procent van alle organisaties geen vergoeding uitkeert en dat in 55,5 procent van de organisaties de vergoedingen bescheiden zijn. In totaal is er dus bij 88,5 procent van de organisaties geen probleem.

'Dit resultaat ligt in lijn met mijn verwachtingen. Meer nog, de Vlaamse vergoedingen zijn lager in vergelijking met de vergoedingen die gangbaar zijn bij andere overheden en gemiddeld zelfs de helft lager dan in de private sector', stelt minister-president Geert Bourgeois.

In 11,5 procent van de gevallen ligt de vergoeding wél hoger dan is aanbevolen door Hudson. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vergoeding van de voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf, die met bijna 30.000 euro bijna zes keer hoger ligt dan de aanbevolen 5.000 euro. Of van de bestuursleden van ARKimedes (een dochter van PMV) die een vergoeding van bijna 10.000 euro krijgen terwijl Hudson 2.500 euro aanbeveelt.

Die te hoge vergoedingen zullen volgens Bourgeois 'zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor de zomer van dit jaar, verminderen tot het door Hudson aanbevolen niveau.'

Volgens minister-president Bourgeois heeft de Vlaamse regering al duchtig geknipt in de vergoedingen en mandaten. Zo is er gesnoeid in in het aantal beleidsdomeinen, entiteiten en bestuursorganen. En door een reeks ingrepen, zoals de de integratie van de OCMW- en gemeenteraden en de afslanking van de provincies, verdwijnen er minstens 2.500 politieke mandaten.

Bourgeois: 'Dit is het beleid van deze Vlaamse regering: we snoeien in het aantal mandaten en bestuursorganen en we waken er over dat de bestuurdersvergoedingen niet te hoog zijn. Maar we willen ook niet de populistische toer op gaan. Wanneer mensen een mandaat met de bijhorende verantwoordelijkheden opnemen en tijd investeren, mogen zij daar ook een correcte vergoeding voor krijgen.'