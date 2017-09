Strijd tegen zwerfvuil: Antwerpen betaalt 0,10 euro per opgeruimd blikje

Van 18 tot 24 september organiseert de Vlaamse overheid een zogenaamde handhavingsweek. Dat is een soort flitsmarathon, niet gericht op hardrijders in het verkeer maar wel op mensen die hun afval achterlaten op de openbare weg. Honderden ambtenaren en politiemannen zullen die week extra controles houden om overtredingen vast te stellen.

Tijdens die actieweek zal het Antwerpse stadsbestuur echter ook een eigen project aankondigen, dat het zwerfvuilprobleem op een andere manier wil oplossen. 'Vanaf eind september geven we aan verenigingen tien cent per achtergelaten blikje of plastic fles dat ze opruimen', zegt bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V) in Knack. 'Het totale bedrag wordt wel beperkt tot 2750 euro per vereniging. Dat geld valt dus letterlijk van de straat te rapen. Het doel is om de visuele vervuiling van de stad te beperken, niet om te besparen op stadsonderhoud door onze ambtenaren. Ik denk dat het risico op misbruik beperkt is.'

Met het systeem wil Bastiaens de strijd winnen tegen de naar schatting tien miljoen drankverpakkingen die in Antwerpen jaarlijks op straat worden achtergelaten. De huidige opruimkosten van zwerfvuil in Antwerpen worden geraamd op 25 miljoen euro per jaar. Daarin zijn de kosten van personeel en materieel inbegrepen.

Bastiaens hoopt tegelijk dat haar partijgenote Joke Schauvliege, in de Vlaamse regering bevoegd voor de materie, volgend jaar zal beslissen om het systeem van statiegeld in heel Vlaanderen in te voeren. Schauvliege heeft al laten weten dat ze principieel achter de invoering van statiegeld staat. Volgend jaar valt de definitieve beslissing.