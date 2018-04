Steeds meer jongeren kiezen voor tweedehandskledij op het internet

'Mijn huis en ik zijn voor 90 procent aangekleed met andermans afval. (...) Ik begrijp dat stigma niet. Tenslotte zijn de meeste geliefden ook tweedehands.' In een column voor Knack Weekend bezong comédienne Katrijn Van Bouwel haar liefde voor de tweedehandswinkel. En ze is lang niet de enige. Twintig jaar gelden waren kringloopwinkels nog het territorium van mensen die het niet breed hadden, nu worden ze overspoeld door hip volk dat er het koopje van z'n leven wil doen. Al kopen echt hippe vogels hun tweedehandse (of vintage, om in hipster-terminologie te blijven) kleren het liefst online. Ook de Nederlander Thijs Verheul zag het in zijn omgeving. 'Vijf jaar geleden studeerde ik samen met mijn beste vriend Sjuul bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan de universiteit van Wageningen. We werden getraind om te...