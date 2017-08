Steeds meer gemeenten in Vlaanderen kampen met tekort aan huisartsen

Woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat het aantal 'huisartsenarme' gemeenten in Vlaanderen inderdaad stijgt. In de lijst die deze week bekend werd gemaakt, en die geldt van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018, staan 204 prioritaire zones. Het kan dan kan gaan om gemeenten, deelgemeenten, of bepaalde wijken in grote steden waar onvoldoende huisartsen zijn.

Iets meer dan 40 van die zones zijn nieuw sinds dit jaar, 15 andere gemeenten kampen niet langer met een prangend tekort en zijn bijgevolg geschrapt. Op de vorige lijst, die nog geldig is tot eind dit jaar, staan 185 gemeenten, het jaar daarvoor waren dat er 180.

De stijging is volgens Moonens vooral een gevolg van de vergrijzing. 'De uitstroom van oudere huisartsen wordt moeilijk opgevangen door jongere artsen. Weinig artsen in opleiding kiezen ervoor om huisarts te worden', klinkt het. Verder is er volgens Moonens waarschijnlijk ook een effect van de opkomst van groepspraktijken.

Huisartsenarme regio's zijn gemeentes of zones met minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners. In dunbevolkte gebieden van minder dan 125 inwoners per km² ligt de grens op minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners. Artsen in zo'n regio kunnen een opstartpremie van 20.000 euro aanvragen. Vorig jaar kregen 159 artsen zo'n premie, in 2015 waren dat er 99, aldus Moonens.