Steeds meer 100-jarigen: 'Wat als de oudere generaties hun stem plots wél kunnen laten horen?'

Hoe oud kan een mens worden? Het voorlopige antwoord op die vraag is 122 jaar, 5 maanden en 4 dagen. Zo lang leefde Jeanne Calment uit Arles in de Provence, de oudste mens van wie de geboortedatum (21 februari 1875) en de sterfdatum (4 augustus 1997) officieel vaststaan. In het bureau van Lucien De Cock in het Algemeen Ziekenhuis Lokeren hangt een grote foto waarop Calment te zien is. Vlaanderens bekendste geriater leerde de Française kennen toen ze 104 was en bleef met haar bevriend tot haar dood. 'Ze is zelfstandig thuis blijven wonen tot ze 108 jaar werd, en tot haar 121e ging ze elke dag naar de mis. Minstens tweemaal per jaar ga ik zonnebloemen op haar graf leggen, zoals ik haar heb beloofd.'

...