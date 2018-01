Staatsveiligheid waarschuwt voor salafisme

'Het aantal salafistische groeperingen en initiatieven in ons land neemt langzaam maar zeker toe en de invloed van het salafisme groeit. Dit kan op termijn tot maatschappelijke problemen leiden, omdat het gaat om een islamitische leer die vijandig staat tegenover een aantal westerse en democratische waarden.' Dat schrijft de Staatsveiligheid in een nieuwe brochure bestemd voor het grote publiek. Met de publicatie wil de dienst een 'genuanceerd beeld' geven van een fenomeen 'dat de samenleving bedreigt in haar fundamentele rechten en vrijheden en in haar democratische waarden'. Hij wil ook de rol benadrukken die de moslimgemeenschap zelf speelt in de aanpak van salafisme. Zo'n publiek document is vrij uitzonderlijk voor de Belgische Staatsveiligheid: na eerdere brochures over haar eigen werking, economische spionage en proliferatie is dit pas haar vierde brochure in 183 jaar.

