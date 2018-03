Spionagethriller voor de Brusselse rechtbank

Het was geen verrassing dat de zes Russische beklaagden -het spionnenkoppel en vier andere inlichtingenofficieren- vanmorgen hun kat stuurden naar de 59ste kamer van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Hun adres is bij justitie niet gekend. Voormalig consul Pol G. (87), die in Zuid-Frankrijk woont, werd vertegenwoordigd door zijn raadsman Laurent Kennes. Verder was er nauwelijks publiek in de rechtbank. Nochtans gebeurt het uiterst zelden dat een spionageaffaire in België voor de rechter wordt gebracht.

