SP.A wil pensioensplit opnieuw op de agenda

SP.A wil de pensioensplit opnieuw op de politieke agenda. Over de verdeling van het pensioen bij scheiding werd in de nadagen van de regering-Di Rupo nog duchtig gebikkeld, maar uiteindelijk zonder resultaat. In aanloop naar een studievoormiddag rond vrouwenpensioenen lanceert SP.A-Kamerlid Karin Temmerman een nieuwe poging, ditmaal vanuit de oppositie.

'Vrouwen verdienen vandaag op een gemiddelde loopbaan veertien jaar minder pensioenopbouw dan mannen. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt ook gemiddeld 247 euro per maand. Dat is bijna een vierde minder op een gemiddeld pensioen anno 2017', brengt Temmerman in herinnering. 'Vrouwen werken meer, maar dragen nog altijd het grote deel van de gezinszorgen. Daardoor zijn ze vaak erg benadeeld op het moment dat ze pensioengerechtigd zijn.'

Voorstellen

SP.A komt met verschillende voorstellen om daar een mouw aan te passen. Vooreerst is er het splitten van het pensioen bij een echtscheiding, zodat diegene die de zorgtaken voor de kinderen op zich nam niet per definitie benadeeld wordt. Temmerman wil ook meer duidelijkheid over de mate waarin iemand naast het overlevingspensioen nog een job kan uitoefenen, zonder dat dit voor fiscale verrassingen zorgt. De overgangsuitkering zou ook automatisch moeten worden toegekend bij het overlijden van de partner, vindt ze. Voorts dringt Temmerman aan op gelijke pensioenregels voor samenwonenden en gehuwden en bepleit ze een behoud van de gelijkstellingen bij ziekte, zorg voor het gezin of tijdens periodes van werkloosheid. En het moet ook de regel blijven dat pensioen wordt opgebouwd op basis van het laatst verdiende loon als er niet kan gewerkt worden, besluit de socialiste.