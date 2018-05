SP.A blijft achter schepen staan na Turkse optocht: 'Geen relatie met Grijze Wolven'

SP.A Limburg heeft maandag een uitvoerig gesprek met het lokale partijbestuur van Heusden-Zolder en schepen Engin Özdemir gehad. Die was in opspraak gekomen nadat hij gezien was in een optocht van wat de organisatie zelf omschrijft als de 'Turkse wolven'. Dat kon ook verwijzen naar de befaamde Grijze Wolven, een extreemrechtse Turkse organisatie.

Volgens de organisatie en schepen Özdemir is dat echter niet het geval, en daarom blijft SP.A achter de schepen staan. 'Uit nazicht van de statuten van de organiserende vereniging blijkt dat zij geen bezwarende doeleinden hebben', zegt provinciaal voorzitter Peter Vanvelthoven. 'De schepen garandeert mij dat het evenement, georganiseerd door 'ünlu Ocagi', geen enkele relatie heeft met de Grijze Wolven.'

De SP.A-schepen claimt dat het niet om een fascistische vereniging gaat, want in de statuten komen onder meer de bestrijding van racisme en discriminatie, de bevordering van emancipatie en integratie in de gemeenschap, en het inzetten voor verdraagzaamheid, vrede en democratie aan bod. Volgens Özdemir waren er tijdens de optocht ook Belgische vlaggen en werd het Belgisch volkslied afgespeeld.

Over de wolvenvlaggen zegt hij: 'De wolf van de Turken en het Ottomaanse Rijk kan je vergelijken met de leeuw in Vlaanderen en de haan in Wallonië. Maar ik ben een socialist, ik sta niet achter die ideologie.'

Ook de kinderen die in militaire uniformen rondliepen, stuitten veel mensen tegen de borst. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) roept SP.A en CD&V op om op te treden tegen de steun vanuit hun partij aan dictators. 'Niet één Turks politicus durft openlijk te zeggen dat kinderen onder een fascistische vlag laten lopen in militaire uniformen, niet kan. Ze bibberen van angst om de democratie te verdedigen tegen de invloed van de Turkse dictatuur', schrijft Demir op Facebook.