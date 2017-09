Sneller huisverbod bij partnergeweld

Uit een evaluatie van het Steunpunt Openbaar Ministerie blijkt dat er vorig jaar­ ­94 huisverboden werden opgelegd. Opvallend is dat liefst 74 verboden werden opgelegd in Limburg. Ook dit jaar spant Limburg voorlopig de kroon met 67 uitspraken. In de andere arrondissementen is het aantal op één hand te tellen.

'Wij zijn een groot voorstander van een tijdelijk huisverbod', zegt Veerle Cielen, Limburgs referentiemagistraat voor intrafamiliaal geweld. 'We kunnen zo het signaal geven dat er een grens overschreden is, en een periode van rust inbouwen. Een huisverbod kan ook worden opgelegd voor er een misdrijf is gepleegd. Dreigend gevaar volstaat. Binnen de tien dagen moeten de partijen voor de familierechtbank verschijnen. In tussentijd kan de hulpverlening opstarten.'

Elke dag worden ongeveer 100 klachten over partnergeweld ingediend. De politie steunt alvast de vraag om meer huisverboden omdat ze niet de tijd of middelen heeft om te bemiddelen. Geens bekijkt nu hoe hij de maatregel kan promoten.