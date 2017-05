Slotenmakers willen maatregelen tegen oplichters

Iedereen kan in ons land als slotenmaker aan de slag gaan, wat maakt dat ook fraudeurs kansen zien. De laatste maanden krijgt de Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU) naar eigen zeggen meer klachten binnen over oplichters die hun diensten aanbieden via het internet en uiteindelijk woekerprijzen aanrekenen. Dat schrijft de krant de Zondag.

De VSU wil daarom dat de regering een syteem invoert van vergunningen voor meer controle. 'De oplossing is simpel: het parlement moet via de Wet op de Private Veiligheid, die het woensdag bespreekt, een vergunning opleggen aan wie als slotenmaker wil werken', zegt VSU-voorzitter Marc Vandevijver. 'Net zoals voor alarminstallateurs en bewakingsondernemingen. Zodat klanten zeker zijn van een betrouwbare vakman. Maar voorlopig lijkt dat om onduidelijke redenen niet te gebeuren.'