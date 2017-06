Slachtoffer seksueel misbruik start petitie tegen verjaringstermijn

Lees hier het volledige interview: 'Tegen herinneringen kun je even weinig beginnen als tegen het seksueel misbruik zelf'.

Het waren de krantenberichten over judocoaches die zich aan hun jonge pupillen zouden hebben vergrepen, die haar ertoe aanzetten iets te ondernemen. 'Zijn er dan geen lessen getrokken uit het verleden?' zegt ze. 'Duidelijk niet. Uit de verhalen van seksueel misbruik in de sport, blijkt dat er nog altijd verantwoordelijken zijn die misbruik liever minimaliseren en in de doofpot stoppen dan daadkrachtig in te grijpen. Net zoals in de katholieke kerk. En nog altijd komen zowel die verantwoordelijken als de daders daar vaak mee weg omdat de feiten ondertussen zijn verjaard. Voor ons, slachtoffers, verjaren de feiten nooit. Waarom zouden daders dat voorrecht dan wel krijgen?'

Dat de verjaringstermijn voor seksueel misbruik een paar jaar geleden al van tien naar vijftien jaar is opgetrokken, volstaat niet voor Van Speybroeck. 'Veel slachtoffers doen er een half leven over om te beseffen hoe erg de feiten zijn die hen werden aangedaan', legt ze uit. 'Vandaag zijn kinderen en jongeren daar veel beter van op de hoogte, maar toch zullen er altijd slachtoffers zijn die veel tijd nodig hebben voor ze met hun verhaal naar buiten durven te komen. Al is het maar omdat sommigen die vreselijke herinneringen vele jaren onderdrukken om overeind te kunnen blijven.' Van Speybroeck weet waarover ze praat, want zelf werd ze tijdens haar jeugd in een kindertehuis jarenlang misbruikt door een priester. 'Die herinneringen heb ik heel diep in mezelf begraven', aldus Van Speybroeck. 'Dat is een overlevingsstrategie: alleen als je het isoleert, kun je het van jezelf afsplitsen. Tijdelijk toch. De hoogspanning waar je al die jaren onder hebt gestaan, zoekt uiteindelijk op de een of andere manier een uitweg.'

Vandaar de petitie waarin ze minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en bij uitbreiding de hele federale regering, vraagt om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen helemaal te schrappen. 'Op die manier zou de overheid een ondubbelzinnig en krachtig het signaal geven dat misbruik een van de allerergste misdrijven is', zegt ze. 'Dat zou tijd worden.'