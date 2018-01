Seksueel misbruik bij dokters: 'Hecht u meer geloof aan een allochtone vrouw dan aan een arts?'

Guy Peeters trad de voorbije decennia onder meer voor het voetlicht als voorzitter van de VRT, maar de belangrijkste functie die hij bekleedde, was die van algemeen secretaris van de Landsbond van Socialistische Mutualiteiten. Vandaag oefent hij nog altijd een aantal functies in de gezondheidszorg uit. Tijdens zijn loopbaan heeft hij tegenslagen gekend, nederlagen geleden. Eén nederlaag zit hem nog altijd hoog: de mislukte poging om, samen met zijn ziekenfonds, een dokter te ontslaan die zich had bezondigd aan seksueel misbruik van vrouwelijke patiënten. We noemen de bewuste arts 'dokter X.', want voor alle mogelijke tuchtorganen en rechtbanken heeft hij zijn zaak met glans gewonnen. En toch.

...