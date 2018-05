Live Schietpartij Luik: onderzoek geopend naar mogelijke terreur

13:36

Europees Parlement 'zij aan zij' met België

Voorzitter Antonio Tajani heeft namens het Europees Parlement zijn medeleven uitgesproken met de families van de slachtoffers van de schietpartij in Luik. 'We staan zij aan zijn met België, de Belgische burgers en de families van de politieagenten en de burger die zijn gedood in Luik', zo reageerde hij tijdens de plenaire zitting in Straatsburg.

Net voor aanvang van een toespraak van de Guineese president Alpha Conde informeerde Tajani het halfrond over het schietincident in Luik. 'We weten niet of het om een terroristische aanval gaat, maar jammer genoeg zijn er in Europa, in België opnieuw levens verloren gegaan door onbegrijpelijke gewelddaden', verklaarde Tajani.