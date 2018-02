Salah Abdeslam wil donderdag niet naar proces komen

Sofien Ayari antwoordde tijdens de zitting wel op een aantal vragen van de voorzitster, maar Salah Abdeslam gaf te kennen dat hij geen enkele vraag wilde beantwoorden. De advocaten van beide verdachten nemen donderdag het woord voor hun verdediging.

Toen het proces over de schietpartij eind september werd ingeleid voor de Brusselse correctionele rechtbank, meldde het federaal parket dat Salah Abdeslam, die in Frankrijk in de gevangenis zit, had aangegeven dat hij het proces wilde bijwonen. Het proces werd toen uitgesteld naar 18 december. In de aanloop naar die zitting nam Abdeslam ook een advocaat onder de arm, meester Sven Mary, die meteen uitstel vroeg en kreeg om het dossier te bestuderen.

Maandag, bij de start van het proces, was Salah Abdeslam aanwezig, al toonde hij zich weinig meewerkend. Hij weigerde recht te staan om zich te laten identificeren en weigerde ook te antwoorden op de vragen die rechtbankvoorzitster Marie-France Keutgen hem stelde. 'Het enige wat ik wil zeggen, is dat er mij gevraagd is hier te zijn. Voila, ik ben er', zo zei Abdeslam. 'Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Het is mijn recht. Jullie hebben tastbare en wetenschappelijke bewijzen. Wel, baseer uw oordeel daar dan op en probeer de publieke opinie en de pers niet te plezieren. Ik stel vast dat moslims overal worden vervolgd en dat het vermoeden van onschuld voor ons niet bestaat', klonk het nog.