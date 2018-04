Ruim 81.000 boetes voor overtreders van Antwerpse lage-emissiezone in 2017

De handhaving van de LEZ gebeurt via het ANPR-netwerk -camera's met nummerplaatherkenning- en een vergelijking van de gespotte voertuigen met gegevens van DIV en de lijst met geregistreerde voertuigen die de LEZ binnen mogen met bijvoorbeeld een tijdelijke toelating tegen betaling of een vrijstelling.

De LEZ is sinds februari 2017 actief. Sinds maart 2017 worden er ook effectief boetes voor uitgeschreven. Het aantal boetes lag vooral tijdens de eerste maanden erg hoog (15.210 en 10.877 boetes voor Belgen in respectievelijk maart en april), maar nam nadien stelselmatig af.

Het Antwerpse stadsbestuur stelt dat de LEZ bovenop de automatische verjonging van het wagenpark voor een groot effect zorgt op het vlak van minder vervuilende voertuigen in de stad. Uit een studie van Transport & Mobility Leuven en VITO bleek eerder al dat de uitstoot van roet door wagens in de LEZ vorig jaar met 33 procent daalde, waarvan 22 procent op conto van de LEZ te schrijven zou zijn. Het gaat daarbij niet om metingen van luchtkwaliteit, maar wel om een analyse van de technische gegevens van door de LEZ-camera's gespotte wagens, de reële uitstootgegevens ervan en informatie over afgelegde afstanden binnen de LEZ.