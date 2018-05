Rudy De Leeuw: 'Het gebrek aan respect van premier Michel voor de vakbonden vind ik niet normaal'

Rudy De Leeuw vindt dat de vakbond vandaag wordt miskend. Hij is daarbij ook geen voorstander van het primaat van de politiek: 'Het primaat van de politiek is een fenomeen van vóór de verlichting. Met de verlichting kwam de scheiding der machten. Sinds de Franse Revolutie kunnen de politici het gerecht niet meer naar eigen goeddunken inschakelen.

'Later is dat model aangevuld met de sociaal-economische democratie. Na dertig jaar economische crisis en twee wereldoorlogen zagen figuren als Winston Churchill, Franklin Roosevelt en in eigen land de socialistische voorman Achiel Van Acker midden vorige eeuw in dat je sociale conflicten alleen kunt vermijden door sociale onderhandelingen en, zo nodig, sociale actie.

'Om het samen te vatten: er is geen politieke en economische vrijheid zonder sociale bescherming. De regering - élke regering - moet het sociaal overleg respecteren.'

En daar loopt het vandaag grondig fout, aldus De Leeuw: 'Het sociaal overleg wordt niet meer gerespecteerd. Dat was in 2014 de echte inzet van de verkiezingen, en dat verwijt ik ook de werkgevers: zij hebben de N-VA gesteund, een partij die stemmen haalt met een nationalistisch en populistisch discours en ze daarna als een hefboom gebruikt om een asociaal beleid te voeren.

'Het VBO en Unizo vergeten dat er na de winter een nieuwe lente zal komen. En dan zullen de vakbonden misschien door andere politieke partijen laten herstellen wat de voorbije jaren niet is gerespecteerd.'

De Leeuw: 'Nu merk ik dat ze ook in België bezig zijn met wetten goed te keuren die het sociaal verzet en de oppositie criminaliseren. Ik stel vast dat het ACV via het Arco-dossier verdacht wordt gemaakt van financiële speculatie.

'En onze Antwerpse ABVV-mensen worden gewoonweg vervolgd: wat Bruno Verlaeckt en Tom Devoght meemaken is ongezien. Op een interprofessionele stakingsdag was er een filterblokkade aan de Scheldelaan. Verlaeckt moest, als plaatselijk ABVV-voorzitter, alles in goede banen leiden. Hij had afspraken gemaakt met de betrokken bedrijven, hij had ervoor gezorgd dat de toegang tot de Seveso-bedrijven open bleef, en net hij werd uit de stakerspost geplukt.

'Hij wordt nu voor de correctionele rechtbank gedaagd, terwijl niet één pv van die dag hem aanwrijft het verkeer kwaadwillig te hebben belemmerd.'

'Het stopt ook niet bij de vakbonden', zo nog De Leeuw. 'Ze willen mensen vervolgen die migranten helpen. En in Antwerpen gaan ze nog een stap verder: een mogelijk politiek verzet van een SP.A-lid van het OCMW wordt daar al gecriminaliseerd, omdat hij naar de pers gestapt zou zijn met elementen die erop wijzen dat onzorgvuldig overheidsoptreden geleid zou hebben tot de gasontploffing op de Paardenmarkt in januari. Dat verontrust me.'