Roetfilterfraude: VAB vraagt meer doeltreffende autokeuring

Mobiliteitsorganisatie VAB roept de overheid op om versneld werk van te maken van een meer doeltreffende autokeuring. De autokeuring en de lage emissiezone (LEZ) moeten op elkaar worden afgestemd zodat de autokeuring die LEZ rechtvaardigt en effectief maakt.

VAB rekent erop dat de autokeuring tegen 2019 in staat is om accuratere milieucontroles uit te voeren, niet alleen wat betreft de werking van de roetfilter maar ook inzake uitstoot van stikstofdioxide (NO2). VAB reageert hiermee op VRT-berichtgeving over gesjoemel met roetfilters. In plaats van kapotte roetfilters te vervangen, verwijderen bepaalde garages de roetfilter. Toch geraken de wagens nadien probleemloos door de autokeuring omdat de roetmeting die daar gebruikt wordt, verouderd is.

Het aangehaalde gesjoemel is volgens VAB slechts het topje van de ijsberg. VAB schat het aantal dieselwagens met verwijderde of defecte roetfilter in België op 140.000 stuks, aldus een persbericht.

Rechtsgeldigheid van lage emissiezones

De huidige roettest van de autokeuring kan niet garanderen dat een dieselwagen de vereiste Euronorm effectief bereikt. Daarom stelt VAB zich ook ernstige vragen bij de rechtsgeldigheid van de lage emissiezones zoals in Antwerpen.

'Als de autofiscaliteit en de invoering van Lage Emissiezones gebaseerd wordt op de Euronorm van een wagen, moet de verplichte autokeuring dit ook effectief kunnen controleren', meent VAB. Momenteel legt de overheid dieselrijders wel inspanningen op, door bijvoorbeeld een minder vervuilende wagen te laten kopen, maar ze kan niet garanderen dat die investering van de consument ook leidt tot minder vervuiling omdat de autokeuring niet kan meten of een Euro 5-dieselwagen effectief minder vervuilt dan een Euro 4-dieselwagen, zoals de Europese norm oplegt.

De autokeuring kan de fraude met de roetfilter en EGR-klep niet detecteren en daarmee geen rechtszekerheid geven aan de LEZ.

'De vraag naar een verbeterde autokeuring is voor VAB des te meer gerechtvaardigd omdat de Euro 5-norm die de stad Antwerpen tegen 2020 oplegt aan dieselwagens meer dan 1 op 2 privé-dieselrijders treft: meer dan 900.000 privé-dieselwagens zouden bijkomend de toegang ontzegd worden.'

Van Brempt: 'Nieuwe technologie kan opsporen of roetfilter verwijderd is'

Een roetfilter kan bij normaal gebruik (veel kilometers en lange trajecten) 140.000 tot 250.000 kilometer meegaan. Bij minder optimaal gebruik (veel korte trajecten die de roetfilter extra vervuilen en niet de kans geven om zich automatisch te reinigen) treedt schade en verstopping veel sneller op. De kost van een reiniging van een roetfilter blijft beperkt tot 200 à 400 euro. De vervanging van de roetfilter bij onherstelbaar defect kan van van 1.000 tot meer dan 4.000 euro kosten.

Volgens SP.A-politica Kathleen Van Brempt doken er tijdens de commissie Dieselgate in het Europees Parlement al signalen op over het verwijderen van roetfilters. 'Zonder duidelijk toezicht, controle en handhaving blijft de Europese wetgeving niet meer dan een papieren tijger. Dat geldt voor de sjoemelsoftware die we niet konden ontdekken, het geldt voor het verwijderen van de roetfilter, en het geldt net zozeer voor de wijdverbreide praktijk die wordt toegepast in vrachtwagens, waarbij de AdBlue injectie, nodig voor het functioneren van de katalysator, wordt uitgeschakeld.'

Volgens Van Brempt beschikt de keuring nog niet over de juiste technologie om de roetfilterfraude op te sporen. Toch bestaat die technologie al. Van Brempt: 'De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft een methode ontwikkeld om vervuilende stoffen op een goedkope en snelle manier op te sporen via lasertechnologie die fijne stofdeeltjes meet. De autokeuringscentra zijn vragende partij om dergelijke testen aan de autokeuring toe te voegen.'

Zij roept Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op 'versneld werk te maken van de introductie van deze tests in de Belgische autokeuringscentra'.