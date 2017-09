Rik Torfs: 'Ook slachtoffers kunnen misbruik maken van hun positie'

In de jaren zestig van vorige eeuw vertelden mijn onderwijzers over de oorlog. Over twee wereldoorlogen vooral, de eerste en de tweede. Wij wonnen ze allebei. Telkens weer tegen de Duitsers. Die hadden ongelijk. Zij vielen ons aan. Dus moesten we ons verdedigen. De verhalen werden verteld rond 11 november. Wapenstilstand, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Veelal regende het, herfsten waren donker in die tijd. We zagen de modderige loopgraven zo voor ons, terwijl door de raamkozijnen met enkele beglazing de wind zachtjes huilde. Ik wilde de kilte ontlopen, naar huis.

