'Reizend standbeeld' van Patrice Lumumba onthuld

Het gaat niet om een standbeeld van brons, marmer of een ander materiaal dat de tijd kan weerstaan maar een standbeeld uit zagemeel. "Het standbeeld blijft ook alleen vandaag staan", zegt initiatiefneemster Mireille-Tsheusi Robert. "Het gaat om een reizend standbeeld dat her en der een tijdelijke plaats zal krijgen. Bedoeling is een debat los te weken over de figuur Lumumba en zijn plaats in de geschiedenis."

'Lumumba zou op hetzelfde niveau moeten staan als Mandela'

De Congolese onafhankelijkheidsleider werd kort na de Congolese onafhankelijkheid al afgezet en in 1961 vermoord. Er zijn sterke aanwijzingen dat onder meer de Belgische overheid mee verantwoordelijk is voor zijn dood. "Patrice Lumumba is een van de belangrijkste verdedigers van de Congolese waardigheid en vrijheid, een centrale figuur in de koloniale en Belgische geschiedenis", zegt Mireille-Tsheusi Robert. "Hij zou op hetzelfde niveau moeten staan als een Nelson Mandela of een Angela Davis maar tot op vandaag krijgt hij niet de aandacht en de erkenning die hij verdient."

Zo is al herhaaldelijk geprobeerd om in België een plein of straat de naam van de eerste Congolese premier te geven, tevergeefs. Dat de Belgische overheden hun rol in zijn dood nooit erkend hebben, steekt ook. "Jarenlang heb ik daarop gewacht, tot ik besefte dat ik de Belgische regering niet nodig had", gaat Mireille-Tsheusi Robert verder. "We hebben nu zelf een Lumumba-plein gecreëerd, met een standbeeld. Het is een kleine stap die hopelijk het debat op gang zal brengen."

Het tijdelijke plein en standbeeld zijn gecreëerd met steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles en Bozar. Volgens Mireille-Tsheusi Robert hebben enkele Belgische gemeentehuizen ook al interesse getoond in het rondreizende beeld.