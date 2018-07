Regering-Michel wil 400 miljoen extra uitgeven

De partijen van de regering-Michel hebben hun verlanglijstje klaar voor de begrotingsgesprekken die volgende week van start gaan. In totaal vragen ze 409 miljoen euro extra voor de begroting 2019. Ruim de helft daarvan (217 miljoen euro) wordt door de N-VA ministers gevraagd, 165 miljoen euro door de CD&V-ministers, 25 miljoen door MR-ministers en 2 miljoen door de Open VLD-ministers. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De extra vragen zijn opmerkelijk, klinkt het. Ze vallen op een moment dat naar verwachting enkele miljarden moeten worden bespaard. Het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, komt volgende week met een rapport. Maar nu al is zeker dat minstens 3 miljard euro moeten worden gezocht om de begroting van volgend jaar op koers te houden.

Dat de N-VA met een verlanglijstje van ruim 200 miljoen euro het gulzigst is, leidt tot tandengeknars in de coalitie. 'N-VA-voorzitter Bart De Wever beweert altijd dat de begroting in evenwicht kan zijn, maar dat de andere partijen niet willen. Maar de N-VA staat wel op de eerste rij als extra kan worden uitgegeven', klinkt het in regeringskringen.