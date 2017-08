Recycling Network: 'Voer statiegeld in op PET-flessen en blikjes'

Recycling Netwerk lanceert zijn nieuwe oproep nadat Fost Plus in een publicatie pleitte voor een uitbreiding van de blauwe afvalzakken. Fost Plus staat in voor de coördinatie en financiering van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land.

"Meer soorten plastics in de blauwe zak is goed, maar PET-flessen en blikjes moeten eruit", aldus Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk.

Buurman pleit voor het Duits systeem waarbij de klant statiegeld van 0,25 euro terugkrijgt als die zijn flessen in de winkel aflevert. "In Duitsland wordt zo 98 procent van de flessen gerecycleerd. In Vlaanderen is dat met de blauwe zak slechts 62 procent. Veel flessen en blikjes komen namelijk terecht in de restafvalzak of de openbare vuilbakken omdat ze waardeloos zijn. Of ze blijven slingeren in de natuur. Als de minister slim is, gebruikt ze dit momentum om statiegeld in te voeren."

Vlaams Minister Joke Schauvliege (CD&V) is alvast voorstander van de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Maar ze wil eerst de resultaten van de proefprojecten afwachten die lopen in enkele gemeenten. "Ik werk aan een wettelijk kader, in afwachting van een nieuwe meting van de hoeveelheid zwerfvuil op onze wegen. Als die niet significant gedaald is door de verschillende actuele initiatieven, zal ik het statiegelddossier terug op de regeringstafel leggen." Schauvliege wil tegen eind dit jaar een plan van aanpak.

(Paul Cobbaert / De Zondag)